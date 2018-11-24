Сьогодні в Україні пройде акція «Запали свічку» 

Сьогодні, 24 листопада, в Україні проводиться громадська акція «Запали свічку». О 16:00 пам’ять жертв Голодомору-геноциду українського народу вшанують хвилиною мовчання.

Кожен охочий може згадати загиблих українців та запалити свічку на своєму підвіконні, нагадують в Українському інституті національної пам’яті.

В інформаційній кампанії використовуються хештеги: #Голодомор85, #Holodomor85, а також гасла: «Ми пам’ятаємо! Ми – сильні!», «Україна пам’ятає! Світ визнає!».

1 вересня в Києві розпочалася міжнародна акція «Запали свічку пам'яті», яка протягом 85 днів проходила у 85 куточках світу.

Мета акції – об’єднати українців усього світу та іноземних громадян задля пам’яті про один із найбільших злочинів в історії людства ХХ століття. Публічний захід завершиться у Києві 24 листопада 2018 року, на День пам’яті жертв Голодомору.

Міжнародна акція ініційована Світовим конгресом українців, підтримана Міністерством закордонних справ України, Українським інститутом національної пам’яті та Національним музеєм «Меморіал жертв Голодомору».

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Український інститут національної пам'яті до 24 листопада опублікував ролик, який закликає віддати шану загиблим.

Відео зняте Young&Hungry Production за підтримки Міністерства інформаційної політики України, за участі Генерального штабу ЗСУ і Центру досліджень визвольного руху.

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