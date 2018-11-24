Порошенко: близько 30 держав «дали належну оцінку» Голодомору

Україна розраховує на широку міжнародну підтримку підготовленого нею проекту декларації ООН до 85-х роковин Голодомору, заявляє президент Петро Порошенко. Виступаючи на міжнародному форумі «Україна пам’ятає – світ визнає!» 24 листопада в Києві, президент заявив, що вже близько 30 країн визнали Голодомор.

«Із кожним роком розширюється коло держав, які визнають Голодомор геноцидом українського народу. Вже близько трьох десятків держав на тому чи іншому рівні надали належну оцінку цій людській трагедії. Лише за останній час ухвалені важливі рішення Сенатом США й Асамблеєю Португальської Республіки. Маємо належне вшанування пам’яті жертв Голодомору і на рівні міжнародних організацій – таких як Організація Об’єднаних Націй, Європейський парламент, ЮНЕСКО, ОБСЄ, Парламентська асамблея Ради Європи» – сказав Порошенко.

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Він висловив вдячність за це іноземним партнерам, «які долучилися до відновлення історичної правди», але додав, що це лише «півдороги».

«Розраховуємо на широку міжнародну підтримку проекту декларації ООН до 85-х роковин Голодомору, підготовленого Україною. Закликаю наших партнерів підтримати і приєднатися до співавторів декларації», – наголосив президент.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.

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24 листопада 2018 року по всій Україні проводиться громадська акція «Запали свічку». О 16:00 пам’ять жертв Голодомору-геноциду українського народу вшанують хвилиною мовчання. Кожен охочий може згадати загиблих українців і запалити свічку на своєму підвіконні, нагадують в Українському інституті національної пам’яті.

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