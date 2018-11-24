У Празі вшанували пам’ять загиблих під час Голодомору

У столиці Чехії на площі святого Вацлава зібралися українці та чехи, щоб вшанувати пам‘ять мільйонів загиблих українців під час Голодомору 1932-33 років.

На жалобному мітингу виступив посол України Євген Перебийніс, який нагадав присутнім про те, як комуністичний режим намагався приборкати українців, і про те, як намагався приховати свій злочин впродовж довгих десятиліть.

За словами посла, прорвати стіну мовчання намагалися 85 років тому місцеві українці, які публікували брошури, газети, виступали на мітингах. Євген Перебийніс зачитав одне з таких повідомлень, опублікованих у брошурі «Голод на Україні» у листопаді 1933 року чеською та французькою мовою.

«Цей Голодомор не є ані природнім, ані випадковим, він є спробою підкорити український народ», – процитував він.

Також під час жалобного мітингу виступив представник чеської недержавної організації «Без комуністів» Петр Марек. Він нагадав, що українці не лише у роки Голодомору потребували солідарності світу, а потребують її зараз, адже війна Росії проти України триває і досі.

Присутні кілька десятків учасників жалобного мітингу вшанували померлих хвилиною мовчання. А священик греко-католицької церкви отець Василь Сливоцький відслужив заупокійний молебень за душі померлих від голоду.

Чеський парламент визнав Голодомор геноцидом у 75 річницю трагедії.

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У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.