Володимир В’ятрович про Голодомор і небезпеку суперечок щодо цифр

(Рубрика «Точка зору»)

Спроможність убивць і сила тих, хто чинив спротив

Питання про Голодомор.

Чому вбивали? Кого? Як? Хто?

Вони не менш важливі для розуміння Голодомору, ніж «скільки», яке опиняється в центрі уваги журналістів, істориків, суспільства.

Мусимо з’ясувати кількість вбитих голодом українців. Для цього – далі шукати джерела та потрібні методології.

Але відповідь лише на це питання неспроможна в повній мірі пояснити, що саме сталося у 1932–1933 роках.

Чи, тим паче, застерегти Україну та світ від можливого повторення такого злочину.

«Смерть людини – трагедія, смерть мільйонів – статистика», – вважали організатори масових вбивств. Зосереджуючи свою увагу на суперечках про кількість втрат, ми мимоволі допомагаємо їм приховати трагедію кожного з вбитих.

Навіть найнижча з озвучуваних в дискусіях цифра (майже 4 мільйони) – жахлива. Навіть найвища (10 мільйонів) не здатна передати всього болю цих подій.

Кількість вбитих не є критерієм для юридичної оцінки злочину. Тому суперечки про цифри не мають стосунку до реалізації нашої головної цілі в цьому питанні – добитися визнання Голодомору геноцидом. Але коли стають надто гарячими і далекими від наукових, вони руйнують вкрай потрібну нашу єдність.

Боляче буде, якщо не врахуємо когось із мільйонів вбитих.

Але не менш боляче, якщо у гонитві за високими цифрами «поховаємо» тих, хто перемогли смерть в 1932–1933 роках і вижили, попри намагання убивць.

Називати якнайбільшу кількість втрат від Голодомору хтось вважає мірилом патріотизму.

Але насправді таким чином ми перебільшуємо спроможність убивць і применшуємо силу тих, хто їм чинив опір.

Володимир В’ятрович – директор Українського інституту національної пам’яті

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

«До московської окупації тут ніколи не було голоду!» – Іван Малкович про геноцид 1932–1933 років

Нищення інтелігенції і духовенства в 1932–33 роках: чому Голодомор є геноцидом

«Люди йшли на кулемети, співаючи «Ще не вмерла Україна!» – історик про причини Голодомору 1932–1933

Голодомор-геноцид 1932–1933 років і нинішній погляд на ворога через приціл

Світ починає розуміти, що політику терору продовжує Путін – генсекретар СКУ про Голодомор