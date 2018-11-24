Володимир В’ятрович про Голодомор і небезпеку суперечок щодо цифр

(Рубрика «Точка зору»)
Спроможність убивць і сила тих, хто чинив спротив
Питання про Голодомор.
Чому вбивали? Кого? Як? Хто?
Вони не менш важливі для розуміння Голодомору, ніж «скільки», яке опиняється в центрі уваги журналістів, істориків, суспільства.
Мусимо з’ясувати кількість вбитих голодом українців. Для цього – далі шукати джерела та потрібні методології.
Але відповідь лише на це питання неспроможна в повній мірі пояснити, що саме сталося у 1932–1933 роках.
Чи, тим паче, застерегти Україну та світ від можливого повторення такого злочину.
«Смерть людини – трагедія, смерть мільйонів – статистика», – вважали організатори масових вбивств. Зосереджуючи свою увагу на суперечках про кількість втрат, ми мимоволі допомагаємо їм приховати трагедію кожного з вбитих.
Навіть найнижча з озвучуваних в дискусіях цифра (майже 4 мільйони) – жахлива. Навіть найвища (10 мільйонів) не здатна передати всього болю цих подій.
Кількість вбитих не є критерієм для юридичної оцінки злочину. Тому суперечки про цифри не мають стосунку до реалізації нашої головної цілі в цьому питанні – добитися визнання Голодомору геноцидом. Але коли стають надто гарячими і далекими від наукових, вони руйнують вкрай потрібну нашу єдність.
Боляче буде, якщо не врахуємо когось із мільйонів вбитих.
Але не менш боляче, якщо у гонитві за високими цифрами «поховаємо» тих, хто перемогли смерть в 1932–1933 роках і вижили, попри намагання убивць.
Називати якнайбільшу кількість втрат від Голодомору хтось вважає мірилом патріотизму.
Але насправді таким чином ми перебільшуємо спроможність убивць і применшуємо силу тих, хто їм чинив опір.
Володимир В’ятрович – директор Українського інституту національної пам’яті
Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода
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