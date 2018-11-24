У мережі опублікували повідомлення іноземних дипломатів про Голодомор

26 листів, донесень і повідомлень про Голодомор від іноземних дипломатичних установ виклали у відкритий доступ Центр досліджень визвольного руху спільно з Галузевим державним архівом СБУ до 85-х роковин вшанування пам’яті загиблих під час Голодомору 1932–1933 років в Україні.

У колекції документів, наприклад, можна знайти лист німецького генерального консула в Одесі про вилучення зерна в українських селян від 6 лютого 1933 року.

«Нескінченні обшуки вдень і вночі призвели до того, що чоловіче населення сіл тікає, переховується і залишає сім’ї без годувальників. Але і до тих членів родин, що залишились, застосовують всі можливі міри, як, наприклад, «ставити на мороз», щоб змусити їх здавати хліб», – йдеться у ньому.

«...тепер вже встановлено, що катастрофа голоду сягнула всю Україну, і що винятками є райони, де ще наявний хліб. Судячи з наявних достовірних повідомлень, в українських селах померло від голоду 80% населення...» – писав німецький консул у листі до Міністерства закордонних справ Німеччини у 1933 році.

У колекції документів також є матеріали щодо поглядів представників Японії на трагічні події 1932–1933 років в Україні. Загалом у 26 опублікованих архівних матеріалах можна знайти згадки про Одесу, Харків і Київ, а також візит в Україну лідера партії радикал-соціалістів, колишнього прем’єр-міністра Франції Едуара Ерріо.

«Документи здобуті чекістами оперативним шляхом в іноземних консульствах на території України в час Голодомору яскраво свідчать, що попри намагання комуністичного режиму приховати злочин, інформація про голод і його масштаби ставала відома за кордоном. Сьогодні ці свідчення надзвичайно важливі для нашого розуміння того, як сприймали ситуацію в підрадянській Україні іноземці», – зауважує директор Галузевого державного архіву СБУ Андрій Когут.

Переглянути повну колекцію документів «Іноземні дипломати про Голодомор 1932–1933 в документах ОГПУ» можна на сайті Електронного архіву визвольного руху.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

«До московської окупації тут ніколи не було голоду!» – Іван Малкович про геноцид 1932–1933 років

Нищення інтелігенції і духовенства в 1932–33 роках: чому Голодомор є геноцидом

«Люди йшли на кулемети, співаючи «Ще не вмерла Україна!» – історик про причини Голодомору 1932–1933

Голодомор-геноцид 1932–1933 років і нинішній погляд на ворога через приціл

Світ починає розуміти, що політику терору продовжує Путін – генсекретар СКУ про Голодомор