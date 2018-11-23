Согласно данным соцопроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», лишь половина жителей восточных регионов Украины считает Голодомор геноцидом украинского народа. При этом, в центральных и западных регионах более 80% опрошенных согласны с термином «геноцид». Историки и демографы пришли к заключению, что Донецкая и Луганская области (в 32-33 году они обе составляли Сталинскую), пострадали от Голодомора не меньше, чем другие регионы. Плохая историческая память обусловлена социальной политикой советской власти: индустриализация и вытеснение местного населения приезжими из России.

Методы, которые использовались против украинцев на Донбассе, были такими же, как по всей Украине. У людей изымали все продукты, селян изолировали в продовольственных гетто, рассказывает историк, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

У больших городах Донбасса население плохо помнит те события Голодомора потому, что индустриализация и Голодомор – две стороны одной монеты, считает Вятрович.

На строительстве предприятий-гигантов на Донбассе в 30-е года работали бежавшие, в том числе, из голодающих сел. «Паек» и «карточка» стали для них спасительным словом, синонимом слову «жизнь». Люди отказывались от своей национальной идентичности в пользу выживания, рассказывает историк.

В этой части Донбасса советской власти удалось достичь наибольших успехов в реализации проекта «Homo soveticus»

«Особенностью для Донбасса было то, что значительная его часть была индустриальной, часто эта индустриализация проводилось ценой жизней миллионов людей. Именно в этой индустриальной части Донбасса советской власти удалось достичь наибольших успехов в реализации проекта «Homo soveticus»

На города приходилось около 10% погибших от Голодомора, в большей части гибло село. И ситуация на селе на Донбассе не отличалась от общеукраинской. На территории современных Донецкой и Луганской областей (в те годы они были объединены в одну Сталинскую область) погибло около 22% от 2,5 млн сельскохозяйственного населения, такие данные приводит глава Ассоциации исследователей Голодоморов Василий Марочко.

Но даже пол-миллиона погибших на Донбассе – это неокончательный результат, их может быть намного больше, поскольку в городских книгах многих умерших селян не регистрировали, рассказывает Василий Марочко.

Сельское население, изможденное голодом, приходило в город за помощью, и умирало на улицах, минимум треть умерших загсы не регистрировали

«Сельское население, изможденное голодом, приходило в город за помощью, и умирало на улицах. Их подбирали специальные бригады и фиксировали смерть по медицинским диагнозам: острое истощение, кахексия, колит, другие диагнозы. Они попадали в загзовские книги, но минимум треть умерших загсы не регистрировали»

Прежде всего, вымершие села заселялись именно на Донбассе. Пустеющие населенные пункты находились рядом с индустриальными центрами и не должны были пустовать – должны были поставлять еду и рабочие руки. Первая волна заселения состоялась из центральной России, Беларуси, рассказывает доктор исторических наук, профессор Национального университета им. Драгоманова Петр Чернега:

Чтобы обеспечить шахты, металлургические и химические заводы, которые тогда строились, конечно, в первую очередь заселяли эти области

«Их в первую очередь размещали в Луганской и Донецкой областях. Большое количество селян вымерло, а рабочих рук не было. А промышленность Донбасса черпала рабочие руки из Украины, России, но, в первую очередь, из своих областей. И поэтому, чтобы обеспечить шахты, металлургические и химические заводы, которые тогда строились, конечно, в первую очередь заселяли эти области»

Вымершие районы Сталинской области быстро заполнили заезжим российским этносом, в то время как другие регионы долго пустовали. По мнению ученых, это главная причина того, что сегодня лишь половина жителей Донбасса считает Голодомор геноцидом, ведь их семьи попросту его не помнят.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)