8 у 2018-му. 8 цитат Трампа про Україну і стримування Росії в 2018 році

У 2018 році США послідовно підтримували Україну в протистоянні російській агресії. Від американських високопосадовців часто лунали заяви на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, важливості просування реформ в Україні, зміцнення обороноздатності, стримування Росії, зокрема через санкції та протистояння газпромівському проектові «Північний потік-2», який США, як і Україна, вважають проектом геополітичного впливу Росії.

Водночас спостерігачі наголошували, що президент США Дональд Трамп, як видається, уникає публічно критикувати Росію і президента Путіна і «залишив критику Москви своїм посадовцям».

«Голос Америки» зібрав цитати, які пролунали особисто від президента США стосовно України і стримування Росії у 2018 році.

Ескалація в Азовському морі – єдина причина, чому він скасував зустріч з Путіним в Буенос-Айресі, наголошував Трамп

1. «Із огляду на той факт, що кораблі і моряків не повернули Україні з Росії, я вирішив, що для всіх сторін буде найкраще скасувати мою раніше заплановану зустріч в Аргентині з президентом Росії Володимиром Путіним. Я з нетерпінням чекаю змістовного саміту, щойно цю ситуацію буде вирішено», – написав Трамп у твітері.

2. «Нам не подобається, що відбувається. Нікому не подобається. Ми цьому не раді. Сподіваюся, що вони незабаром зможуть це вирішити, тому що ми з нетерпінням чекаємо зустрічі із президентом Путіним, але те, що сталося із кораблями та моряками, – це була єдина причина», – сказав Трамп під час спілкування з «Голосом Америки» у Буенос-Айресі 30 листопада.

3. «Я не здатен читати думки» Путіна, але те, що він зробив, – неприйнятне.

Відповідаючи на питання «Голосу Америки»: «Що, на вашу думку, він (Путін) замислив стосовно України? Чому він захопив кораблі і моряків?» – президент Трамп відповів: «Я не здатен читати його думки. І ніхто не здатен. Він знає, чого він хоче, але ми не можемо дозволити, щоб певні речі відбулись. Але вони відбулись. Я не можу бути причетним до цього».

За його адміністрації політика щодо Росії стала твердішою, переконаний президент Трамп

4. «Саме я дав Україні зброю і протитанкові засоби. Не Обама».

В інтерв’ю американському каналові CBS 14 жовтня президент Трамп заявив, що його адміністрація провадить твердішу політику стримування Росії, аніж адміністрація його попередника – Барака Обами.

«Саме я дав Україні зброю і протитанкові засоби. Не Обама. Знаєте, що він надіслав? Він надіслав подушки і ковдри. І він віддав частину України», – заявив Трамп.

Обама дозволив забрати Крим, заявляв президент США

5. «Криму дозволили піти під час адміністрації Обами, і, ви знаєте, Обама може казати все, що хоче, але він дозволив Росії забрати Крим. У мене, можливо, була б зовсім інша позиція», – сказав Трамп під час прес-конференції на полях засідання «Групи семи» в червні в канадському Квебеку, відповідаючи на питання, чи вважає він, що російський контроль над Кримом має бути визнаний міжнародною спільнотою.

6. «Я б цього не допустив», – заявив президент США про анексію Криму, виступаючи на липневому саміті НАТО.

«Чи задоволений я тим, що сталося з Кримом? Ні. Я не задоволений. Але це сталося під час керування Барака Обами, а не Трампа… Ще задовго до того, як я став президентом, президент Барак Обама дозволив, щоб це сталося. Справа в тому, що вони (росіяни – ред.) будують мости до Криму, щойно вони побудували величезний міст, будівництво якого почалося багато років тому. Вони завершили нове летовище, вклавши мільярди й мільярди доларів. Це відбувалося за часів Барака Обами. Чи я б дозволив, щоб це сталося? Ні, я б цього не дозволив. А він допустив, щоб це сталося», – сказав Трамп 12 липня у Брюсселі.

Трамп різко критикував Німеччину за підтримку газпромівського проекту «Північний потік-2»

7. «Для чого НАТО, якщо Німеччина платить Росії мільярди доларів за газ та енергію? Чому лише 5 із 29 країн-членів виконали зобов’язання виділяти 2% від ВВП на оборону?» – зауважив Трамп у твітері в липні під час візиту до НАТО.

«Ми маємо захищатись від Росії, а Німеччина сплачує мільярди і мільярди доларів Росії щорічно», – сказав Трамп, звертаючись до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа.

8. Трамп назвав те, що Німеччина сплачує мільярди доларів Росії, «недоречним» і «сміховинним»​, виступаючи перед пресою після вересневої зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

«Ми говоримо про трубопровід, який іде до Німеччини, коли Німеччина сплачує мільярди і мільярди доларів Росії, і справді ми не вважаємо, що це доречно», – наголосив президент США. «Я ніколи не вважав це доречним, я думаю, це сміховинно. Також, вважаю, це дуже погано для німців. Я дуже чітко і голосно про це говорю», – додав він.

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