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22 Грудень 2018, Київ 22:40
Новини | Міжнародні

Представник Вашингтона в коаліції проти «ІД» йде у відставку через вивід військ США з Сирії

За даними журналістів, Бретт МакҐерк (на фото: в центрі, у сирійському селищі Аін Ісса) іде у відставку через рішення Трампа вивести війська США з Сирії

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Представник Сполучених Штатів у міжнародній коаліції по боротьбі з терористичною організацією «Ісламська держава» Бретт МакҐерк йде у відставку через рішення Білого Дому вивести війська з Сирії. Про це повідомляють американські ЗМІ.

Як повідомило інформаційній агенції Associated Press анонімне джерело, 21 грудня МакҐерк надіслав державному секретарю США Майку Помпео листа, в якому стверджував, що бойовики Ісламської держави «тікають, проте не розбиті остаточно», і що виведення американського військового контингенту з Сирії дасть можливість «ІД» відновити свої позиції.

Очікувалося, що представник США в коаліції піде у відставку у лютому 2019 року, проте він вирішив залишити посаду наприкінці грудня на знак незгоди з рішенням президента Дональда Трампа вивести війська з Сирії.

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Трамп опублікував відеозвернення про виведення американських військ із Сирії – відео

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21 грудня про свою відставку оголосив голова Пентагону Джим Меттіс, який також пояснив цей крок незгодою з виведенням військ.

Бретт МакҐерк став представником США у міжнародній Військовій операції проти «Ісламської держави» у 2015 році за призначенням тодішнього президента США Барака Обами. Він був одним із небагатьох чиновників часів Обами, які залишилися на своїх посадах після того, як президентом у 2017 році став Дональд Трамп.

19 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли екстремістське угруповання «Ісламська держава» в Сирії. ЗМІ повідомляли, що США готуються «повністю вивести» свої війська із Сирії. Військовий контингент Сполучених Штатів у Сирії налічує близько двох тисяч людей.

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