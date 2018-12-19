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19 Грудень 2018, Київ 18:20
Новини | Міжнародні

США готуються «повністю вивести» свої війська із Сирії – ЗМІ

Американські військові в Сирії

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Сполучені Штати Америки готуються «повністю вивести» свої війська із Сирії, повідомляють американські ЗМІ.

Телеканал CNN цитує джерело в оборонній сфері, яке стверджує, що в планах – «повне» та «швидке» виведення.

Пентагон та Білий дім наразі не коментували цю інформацію. Водночас президент США Дональд Трамп у Twitter заявив, що екстремістське угруповання «Ісламська держава» було переможене в Сирії.

«Ми перемогли «ІДІЛ» (попередня назва угруповання «Ісламська держава» – ред.) у Сирії, [це] моя єдина причина бути там під час президентства Трампа», – написав очільник США.

Цього року Трамп обіцяв забрати американські війська із Сирії «дуже скоро».

Наразі в Сирії близько двох тисяч американських військових. Багато з них підтримують курдських та арабських повстанців, які протистоять угрупованню «ІД».

Більшість солдатів США перебувають на північному сході Сирії, де вони допомагають звільнити території від бойовиків.

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