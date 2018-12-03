У Сирії вбитий лідер угруповання «Ісламська держава», причетний до загибелі заручників

У Сирії один із лідерів угруповання «Ісламська держава» Абу аль-Умарайн був убитий унаслідок точкового авіаудару коаліції під проводом США, повідомляє Reuters із посиланням на представника адміністрації Трампа.

За словами чиновника, аль-Умарайн є відповідальним за вбивство заручників, серед них – американця Пітера Кассіґа, який працював у службі порятунку. Він був захоплений і страчений бойовиками в 2014 році.

Увечері 2 грудня сирійські державні засоби інформації повідомили також про повітряну атаку США по урядових позиціях на сході Сирії. Коаліція ці повідомлення не коментує.

За останні три роки угруповання «Ісламська держава» втратило майже всю контрольовану територію в Сирії та Іраку, в тому числі важливі міста – сирійську Ракку та іракський Мосул. Ці міста були звільнені регіональними партнерами США за повітряної підтримки коаліції. Боротьба з угрупованням триває в районах, прилеглих до кордону Іраку та Сирії.