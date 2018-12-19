США почали виводити свої війська із Сирії – Білий дім

Сполучені Штати Америки почали виводити свої війська із Сирії, повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс.

«Ми почали повертати війська Сполучених Штатів додому», – сказала Сандерс, назвавши цей крок «переходом на нову фазу кампанії» США в Сирії.

Вона не уточнила, про яку частину військ іде мова.

19 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли екстремістське угруповання «Ісламська держава» в Сирії. ЗМІ повідомляли, що США готуються «повністю вивести» свої війська із Сирії.

Наразі в Сирії близько двох тисяч американських військових. Багато з них підтримують курдських та арабських повстанців, які протистоять угрупованню «ІД».

Більшість солдатів США перебувають на північному сході Сирії, де вони допомагають звільнити території від бойовиків.