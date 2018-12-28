Війська Башара Асада увійшли в ключове місто на півночі Сирії

Війська сирійського президента Башара Асада 28 грудня увійшли в ключове місто Манбідж на півночі Сирії, яке довгий час займали курдські збройні загони.

У заяві сирійського командування наголошується, що війська увійшли в місто і прилеглі райони за домовленістю з курдами для «захисту громадян» від вторгнення з боку Туреччини.

Раніше командування курдських загонів самооборони заявило про їх виведення з Манбіджа й офіційно запросило сирійських військових увійти в місто.

У Кремлі привітали перехід міста під контроль сил Асада, які Москва підтримує в цьому конфлікті.

Манбідж – місто в провінції Алеппо на захід від Євфрату. Кілька років його займали загони екстремістського угруповання «Ісламська держава». У 2016 році його звільнили курдські загони за підтримки міжнародної коаліції на чолі зі США. Туреччина неодноразово заявляла, що присутність курдських загонів у Манбіджі загрожує її безпеці, і погрожувала зайняти місто шляхом військової операції.

Президент США Дональд Трамп недавно оголосив про намір вивести всі американські війська з Сирії. За його словами, розгром «ІД» на території країни повинна завершити Туреччина.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про готовність провести силову операцію на території Сирії – як проти «Ісламської держави», так і проти курдських сил самооборони. Командування курдських загонів, які контролюють північний схід Сирії, в цій ситуації вирішило передати Манбідж урядовим військам, заявивши при цьому про готовність протистояти можливому турецькому вторгненню на інших напрямках.