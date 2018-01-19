Держдепартамент США закликав Анкару не воювати з курдами в Сирії

Держдепартамент США закликає Туреччину не вести воєнних дій проти курдів на північному заході Сирії. Про це заявила офіційний представник відомства Гедер Науерт 18 січня у Вашингтоні.

За її словами, Анкарі необхідно звернути більшу увагу на боротьбу з екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

Міністр оборони Туреччини Нуреттін Джаніклі 19 січня повідомив, що Туреччина розпочинає воєнну операцію проти підтримуваних США курдів у сирійському регіоні Афрін.

За його словами, операція «де-факто» розпочалася 19 січня з обстрілів сирійської території, які турецькі військові здійснювали з Туреччини.

Джанкілі заявив, що Анкара «не мала вибору» й повинна «очистити» північну Сирію, яка межує з Туреччиною, від «усіх терористичних елементів». Він додав, що Анкара й Москва продовжать переговори про цю воєнну операцію.

Як стверджує речник підтримуваних США курдських «Загонів народної самооборони» (YPG), обстріли регіону Афрін з турецької території почалися невдові після початку доби 19 січня. За його словами, Туреччина обстрілює курдські села. Він додав, що YPG будуть «відповідати з максимальною силою» на будь-які атаки на Афрін.

18 січня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина планує воєнну операцію в сирійських регіонах Афрін та Манбідж. Він зазначив, що Анкара «не довіряє» Вашингтону через підтримку сил курдів у Сирії вздовж турецького південного кордону.

15 січня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розкритикував створювані під егідою США «сили безпеки», які матимуть на меті захист курдських районів на сирійсько-турецькому кордоні. Формування чисельністю до 30 тисяч осіб складатимуться переважно з курдів та союзних їм сил.

Ердоган заявив, що країна, яку турецька влада вважає союзником, формує «терористичну армію», яка загрожує безпеці Туреччини. Ердоган пригрозив знищити «в зародку» створювані з ініціативи США військові з’єднання на півночі Сирії.

Упродовж майже всіх семи років війни в Сирії США і Туреччина діяли спільно, допомагаючи силам опору режиму президента Башара Асада. Розкол між ними стався через підтримку Вашингтоном організації «Сирійські демократичні сили» (СДС), що складається переважно з курдських бійців. СДС покликана захищати курдське населення в Сирії.