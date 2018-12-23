Туреччина зміцнює свою присутність у Сирії після заяв Трампа про вивід військ – ЗМІ

Туреччина почала зміцнювати свою військову присутність по обидва боки своїх кордонів із Сирією лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що виведе з Сирії всіх військовослужбовців США, які нині там перебувають.

Цей крок відбувся, коли турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган 23 грудня провів перемовини телефоном із Трампом, під час яких двоє лідерів домовилися про військову і дипломатичну координацію, щоб запобігти формуванню силового вакууму, коли США вийдуть. Про це у Twitter написав американський президент.

Reuters повідомила, що очевидці бачили сотні турецьких військових автомобілів, що рухалися на південний кордон провінції Кіліс із сусідньої провінції Хатай.

Інформаційне агентство IHA Туреччини повідомило, що колони турецьких сил перейшли в Сирію в ніч з 22 на 23 грудня.

Турецькі військові не коментували рух військ.

19 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли екстремістське угруповання «Ісламська держава» в Сирії. ЗМІ повідомляли, що США готуються «повністю вивести» свої війська із Сирії. Військовий контингент Сполучених Штатів у Сирії налічує близько двох тисяч людей.

Більшість солдатів США перебувають на північному сході Сирії, де вони допомагають звільнити території від бойовиків.