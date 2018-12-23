Макрон висловив жаль через відкликання американських військ із Сирії

Президент Франції Еммануель Макрон висловив жаль з приводу нещодавнього рішення президента США Дональда Трампа відкликати війська з Сирії.

Макрон заявив під час прес-конференції в Чаді 23 грудня, що «союзник повинен бути надійним».

«Я дуже глибоко шкодую про прийняте рішення щодо Сирії», – зазначив він.

20 грудня міністр оборони Джим Меттіс подав у відставку рішення Трампа. Пізніше стало відомо і про відставку представник Сполучених Штатів у міжнародній коаліції по боротьбі з терористичною організацією «Ісламська держава» Бретта МакҐерка.

19 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли екстремістське угруповання «Ісламська держава» в Сирії. ЗМІ повідомляли, що США готуються «повністю вивести» свої війська із Сирії. Військовий контингент Сполучених Штатів у Сирії налічує близько двох тисяч людей.