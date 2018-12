Комітет захисту журналістів: у 2018 році 34 журналісти загинули через свою професійну діяльність

З 53 журналістів, які були вбиті виконуючи професійні обов’язки, 34 загинули саме через журналістську діяльність. Про це ідеться у звіті Комітету захисту журналістів (CPJ), опублікованому 19 грудня.

У CPJ зазначили, що загроза для журналістів зростає, незважаючи на зниження ризиків під час війн та конфліктів. Минулого року йшлося про 47 загиблих працівників медіа, з яких 18 були вбиті саме за свою діяльність.

Найбільше співробітників ЗМІ цього року загинуло у Афганістані, де журналісти ставали об’єктом нападів бойовиків. За ними йдуть Сирія та Індія.

У звіті також згадано вбивство в лютому словацького журналіста-розслідувача Яна Куціака. У CPJ скаржаться на «брак міжнародного лідерства у питанні прав та безпеки журналістів».

Коментуючи реакцію Білого дому на вбивство журналіста із Саудівської Аравії Джамала Хашокджі, CPJ зазначає, що президент США Дональд Трамп, по суті, підкреслив, що країни, які мають бізнес-стосунки з США, «можуть вбивати журналістів без наслідків».

Комітет продовжує розслідувати вбивство ще 23 журналістів цього року, стосовно яких поки не відомо, чи була їх загибель пов’язана з професійною діяльністю.

Напередодні міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» заявила про загибель 80 журналістів цього року. Більше ніж половина загиблих журналістів припадає на п’ять держав – Афганістан (15), Сирію (11), Мексику (9), Ємен (8) і Індії (6).

Крім того, за даними «Репортерів без кордонів», на даний час у світі 348 журналістів перебувають в ув’язненні, а 60 – утримують у заручниках. Тих, хто перебуває в заручниках, цього року на 11% більше, ніж минулого.

Як зауважують правозахисники, всіх, крім одного, утримують у трьох державах Близького Сходу: Сирії, Іраку та Ємені. Українського журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва утримують у полоні бойовики угруповання «ДНР».

«Репортери без кордонів» також зареєстрували три нових випадки зникнення журналістів у 2018 році, двох – у Латинській Америці й одного – в Росії.

Цього місяця американський журнал Time оголосив «людиною року»журналістів і назвав їх «Вартовими» (The Guardians). Зокрема, це вбитий у саудівському консульстві кореспондент The Washington Post Джамал Хашокджі, редакція американського видання The Capital Gazette, під час нападу на яку в червні загинули п’ять людей, опозиційна філіппінська журналістка Марія Ресса, кореспонденти Reuters Ва Лон і Джо Соу У, яких у М'янмі засудили до семи років ув'язнення.