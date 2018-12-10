Головний офіс Радіо Свобода відреагував на критику сюжету «Схем» про Порошенка і Медведчука

Головний офіс Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода відреагував на публічну критику випуску програми «Схеми: корупція в деталях» з розслідуванням «Спільники?» Михайла Ткача про характер контактів президента України Петра Порошенка та проросійського політика, кума президента Росії Віктора Медведчука. Внутрішнє оцінювання матеріалу, проведеного у штаб-квартирі видання у Празі, не виявило порушень журналістських стандартів.

«Ми розглянули коментарі під час внутрішнього оцінювання цього випуску та дійшли висновку, що програма відповідає прийнятим стандартам проведення розслідувань як за змістом, так і за намірами», йдеться у листі керівництва Радіо Свобода на адресу редакції порталу Detector Media, де вийшла серія критичних відгуків на розслідування Михайла Ткача.

​«Схеми» регулярно проявляють себе як неупереджений спостерігач за українським політичним і діловим світами. Програма довела свою готовність ставити питання публічним діячам з усього спектру українського публічного життя, і окремі випуски варто розглядати як складову в загальному висвітленні подій. Результатом є незалежна програма розслідувань, яка змушує державних діячів дотримуватися стандартів етичної та професійної поведінки, яких від них очікує суспільство, і, отже, відіграє важливу суспільну роль», – йдеться у заяві за підписом директора Європейського регіону Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеремі Бренстена.

22 листопада в ефірі телеканалу «UA:Перший» вийшло розслідування програми «Схеми» – «Спільники?» авторства журналіста Михайла Ткача. У матеріали йшлося про характер та частоту зустрічей Петра Порошенка і Віктора Медведчука, та зловживання Медведчуком становищем ключового перемовника з питань визволення полонених на тлі повної відсутності прогресу в цих переговорах.

У розслідуванні під назвою «Спільники?» йшлося про серію утаємничених зустрічей Віктора Медведчука в адміністрації та вдома у президента Петра Порошенка, що мали місце напередодні запровадження Росією санкцій щодо низки українських політиків, бізнесменів та підприємств.

Окрім того, в матеріалі журналісти дослідили, як і чому Віктору Медведчуку вдається вести відверту проросійську політичну діяльність на території країни та зловживати виключним правом прямих перельотів до Росії, наданого йому українською владою для здійснення перемовин про обмін та визволення українських полонених.

Сюжет, як і більшість попередніх випусків програми, фігурантом яких ставав особисто Петро Порошенко, викликав бурхливу реакцію медіа-критиків та жваву дискусію з приводу прозорості й підзвітності української влади. Критики звинувачували програму «Схеми» у недотриманні журналістських стандартів, розроблених громадською організацією «Детектор медіа» та редакційного статуту суспільного мовника. Свої думки у мережі та на сторінках он-лайн видання «Детектор медіа» висловили члени наглядової ради НСТУ Олексій Панич і Євген Глібовицький та керівник Центру моніторингу та аналітики ГО «Детектор медіа» Отар Довженко.

Оскільки це не перша подібна реакція профільної спільноти на матеріали «Схем» про президента України, центральний офіс Радіо Свобода провів внутрішню оцінку сюжету Михайла Ткача на відповідність до журналістських стандартів. Порушень виявлено не було.

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ПОВНИЙ ТЕКСТ ЗАЯВИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ:

10 грудня 2018 року

Шановні пані та панове,

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода вітає право громадськості та організацій, які відстежують діяльність ЗМІ, дбати про відповідність наших програм високим редакційним та етичним стандартам професійної журналістики.

Тому ми серйозно ставимося до коментарів на сторінках видання «Детектор медіа» про випуск програми «Схеми» «Спільники?» за 22 листопада 2018 року.

Ми розглянули коментарі під час внутрішнього оцінювання цього випуску та дійшли висновку, що програма відповідає прийнятим стандартам проведення розслідувань як за змістом, так і за намірами.

Ми проводимо розслідування для того, щоб привернути увагу до питань високого суспільного інтересу, на які громадськість має право вимагати відповіді. Ми порушуємо питання, що викликані подіями, яким ми як журналісти стаємо свідками і наша мета – домагатися відповідей.

Під час підготовки наших розслідувань ми надаємо велике значення збереженню чіткого розмежування між питаннями, які порушує наша команда, та можливими інтерпретаціями подій, які висувають аналітики та інші спостерігачі. Посади та професійна приналежність тих, в кого ми беремо інтерв'ю, чітко представлені, щоб глядачі знали, хто говорить. Ми спілкуємося з аналітиками, які мають поінформовану думку з питань, які ми порушуємо.

«Схеми» регулярно проявляють себе як неупереджений спостерігач за українським політичним та діловим світами. Програма довела свою готовність ставити питання публічним діячам з усього спектру українського публічного життя, і окремі випуски варто розглядати як складову в загальному висвітленні подій. Результатом є незалежна програма розслідувань, яка змушує державних діячів дотримуватися стандартів етичної та професійної поведінки, яких від них очікує суспільство, і, отже, відіграє важливу суспільну роль.

З повагою,

Джеремі Бренстен

Директор Європейського регіону Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода