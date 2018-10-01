Журналіст Асєєв вже другий день народження відзначає в полоні бойовиків

Український журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, якого утримують підтримувані Росією бойовики в підконтрольному їм Донецьку, відзначає в неволі вже другий день народження.

Багаторічний друг Станіслава Асєєва, колишній депутат Верховної Ради України Єгор Фірсов у зв’язку з цим закликав обміняти журналіста, залучивши «всі доступні можливості», на умовах «скільки завгодно до одного».

«Сьогодні День народження у мого друга, журналіста Станіслава Асєєва. Уже вдруге, він змушений проводити цей день в неволі. У сирому і холодному підвалі заводу «Ізоляція», де його утримують. Сьогодні Стас не отримає подарунків, не почує теплих слів і не зможе обійняти нікого з рідних і близьких. Він навіть не зможе прочитати цих слів, він ізольований від світу і отримує новини, тільки від таких же в’язнів, як і він», – написав Фірсов 1 жовтня у Facebook.

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17 серпня телеканал «Россия 24» показав програму, в якій полонений журналіст Станіслав Асєєв нібито підтверджує, що працював на українську розвідку. Бойовики вперше показали Асєєва від моменту затримання.

Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа вважає дуже сумнівним «зізнання» Асєєва в шпигунстві і вимагає його звільнення.

Міжнародні правозахисні організації також засудили появу «інтерв'ю» на російському каналі.

Журналіст перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше підконтрольне Росії угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України. Він не потрапив на останній великий обмін у грудні 2017 року.