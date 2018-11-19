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19 Листопад 2018, Київ 17:21
Події

Україна, Сирія, ЦАР. Фронти бойовиків ПВК Росії

Україна передала НАТО доповіді про російські приватні військові компанії. У них викривається їхня діяльність, зокрема, на Донбасі. «Передали партнерам по НАТО дві доповіді про діяльність російських приватних військових компаній», – повідомила народний депутат Ірина Фріз. Загалом – у доповідях спільноти InformNapalm та СБУ викривається діяльність на Донбасі та Сирії приватних військових компаній на кшталт ПВК «Вагнера», яку пов’язують із «кухарем Путіна» Євгеном Пригожиним.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень; Олександо Гольц, російський військовий експерт; Михайло Макарук, речник міжнародної спільноти розслідувачів InformNapalm. Ведучий: Олександр Лащенко.

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