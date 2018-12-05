Україна посідає 21-е місце за рівнем наслідків тероризму – дослідження

Україна посіла 21-е місце за рівнем наслідків тероризму, свідчать дані дослідження глобального тероризму (Global Terrorism Index 2018), проведеного лондонським Інститутом економіки й миру. Відповідно до дослідження, Україна отримала 6,048 бала з 10 (найвищий рівень впливу тероризму).

При цьому в інституті зазначили, що в Україні відбувається постійне скорочення смертності від тероризму, що пов’язано зі зменшенням інтенсивності конфлікту на Донбасі.

«Чотири роки поспіль до 2017 року Україна в своєму регіоні була країною, яка найбільше постраждала від тероризму. Але кількість смертей зменшилася на 96% після піку в 2014 році», – йдеться в звіті.

У дослідженні підтримуване Росією угруповання «ДНР» назване другою найбільш активною терористичною групою в регіоні від 2002 року. «ДНР» також назване угрупованням, що відповідальне за більшість смертей у регіоні в 2017 році.

Як йдеться в звіті, угруповання «ЛНР» не відповідальне за пов’язані з тероризмом смерті від 2015 року.

Автори дослідження наголошують, що, попри зниження активності підтримуваних Росією угруповань, конфлікт на Донбасі триває.

Відповідно до звіту, до п’ятірки країн, що найбільше потерпіли від тероризму, входять Ірак, Афганістан, Нігерія, Сирія і Пакистан.

США посідають у рейтингу 20-е місце, Росія – 34-е.

Цьогорічне дослідження глобального тероризму – шосте, проведене Інститутом економіку й миру. Звіт заснований на інформації з бази даних глобального тероризму (GTD), яка збирається Національним консорціумом з вивчення тероризму, департаментом національної безпеки Центру досконалості під керівництвом Університету штату Меріленд (США). Автори Global Terrorism Index зазначають, що GTD вважається найбільш повною базою даних про терористичну діяльність.

Минулого року Україна посідала в звіті 17 місце.