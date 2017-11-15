Україна посідає 17 місце за рівнем впливу тероризму – дослідження

Україна посіла 17 місце за рівнем впливу тероризму, свідчать дані дослідження глобального тероризму (Global Terrorism Index 2017), проведеного лондонським Інститутом економіки й миру.

Відповідно до дослідження, Україна отримала 6,557 бала з 10 (найвищий рівень впливу тероризму).

При цьому в інституті зазначили, що в Україні відбувається постійне скорочення смертності від тероризму, що пов’язано зі зменшенням інтенсивності конфлікту на Донбасі.

«У 2016 році зафіксовано лише 11 смертей, у той час як у 2014 році було 665 смертей, а в 2015-му – 358. Більшість із цих смертей була пов’язана з «ДНР» (підтримуваним Росією угрупованням, що контролює частину Донецької області – ред.). Цей конфлікт нагадує конфлікт між Грузією та Південною Осетією, який переріс у заморожений конфлікт без будь-якого офіційного врегулювання», – йдеться в дослідженні.

Автори звіту зазначають, що бойовики «ДНР» відповідальні за 234 теракти, унаслідок яких загинули 777 людей у період з 2014 по 2016 рік. У дослідженні нагадують, що від 2014 року Україна перебуває серед 20 країн, на які найбільше впливає тероризм.

Відповідно до звіту, до п’ятірки країн з найбільшим впливом тероризму входять Ірак (10 балів), Афганістан (9,441), Нігерія (9,009), Сирія (8,621) і Пакистан (8,4). США посідають у рейтингу 32 місце (5,429), Росія – 33-тє (5,329).

Цьогорічне дослідження глобального тероризму – п’яте, проведене Інститутом економіку й миру. Звіт заснований на інформації з бази даних глобального тероризму (GTD), яка збирається Національним консорціумом з вивчення тероризму, департаментом національної безпеки Центру досконалості під керівництвом Університету штату Меріленд (США). Автори Global Terrorism Index зазначають, що GTD вважається найбільш повною базою даних про терористичну діяльність, яка вже обробила понад 170 тисяч терористичних інцидентів.