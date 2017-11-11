Радіо Свобода Daily: Справа Чубенка – суд виніс вирок бойовикам, які розстріляли школяра

Суд над бойовиками

Дзержинський міський суд заочно засудив до довічного позбавлення волі трьох бойовиків угруповання «ДНР». Наприкінці липня 2014 року бойовики збройного підрозділу «Керч» розстріляли Степана Чубенка за синьо-жовту стрічку. У вбивстві хлопця визнали винними Вадима Погодіна, Максима Сухомлинова і Юрія Москальова. Кожен – зобов’язаний сплатити матері вбитого по одному мільйону гривень.

Степан, на самому початку війни на сході країни зайняв тверду проукраїнську позицію. Але навесні 2014 року, тоді ще в окупованому Краматорську, виявляти патріотизм було небезпечно. Тому батьки відправили хлопця до Києва. Повернутися дозволили тільки після звільнення міста. Але рішення їхати через Донецьк стало для нього фатальним. Як повідомив прокурор Євген Бондаренко, Чубенка вивезли до одного зі селищ, «де його зі зв’язаними руками та ногами по-звірячому били, катували», безуспішно пропонуючи школяреві перейти на їхній бік.

«Україна своїх не залишає» – так прокоментувала рішення суду мати Степана.

Підтримка Канади

«Народ України може розраховувати на підтримку», – заявили в уряді Канади, говорячи про миротворчу місію на Донбасі.

Цими днями у Торонто відзначають 50-річчя Світового конгресу українців. До Канади прибули українці зі всіх куточків світу. Два дні вони проведуть у дискусіях про сучасний стан українства та ситуації на прабатьківщині.

Сатира на світових лідерів чи глузування з України?

Тим часом в Україні розкритикували «Німецьку хвилю» за нову програму її російської редакції «Заповідник». Це мультфільми, що теоретично мають бути сатирою на дії світових політиків – канцлера Німеччини Анґели Меркель, президентів Росії Володимира Путіна чи України Петра Порошенка тощо. Але принаймні український аспект цих роликів в Україні сприйняли як образу, а не сатиру – зокрема, коли темою кепкування стала агресія Росії проти України. В одному з останніх випусків – Порошенко, який, плазуючи перед Путіним, просить газу в борг, бо «змерз, як цуцик». Чому «Заповідник» продовжує публікувати ролики, попри обурення, читайте у матеріалі.

Далі бліц-новини:

Забрати Крим заднім числом

Депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін запропонував скасувати акт 1954 року, згідно з яким Верховна президія СРСР передала Крим до складу Української РСР. Про це депутат повідомив на «Форумі друзів Криму», що проходив у Ялті з 6 до 8 листопада. Цю ідею підтримали заступник голови кримського парламенту Ремзі Ільясов та член комітету Ради федерації з міжнародних справ від Криму Сергій Цеков. Що думають про це експерти, читайте за лінком.

Чому псують мурали?

Мурали, які ще кілька років тому були нечастими гостями на українських будинках, зараз вже злились із рельєфом міст. Портрети, орнаменти, абстракція, тексти – малюють усе, проте не до кожного муралу люди ставляться з любов’ю. З часом усе частіше з’являються історії про пошкоджені з тих чи інших причин малюнки, або ж про такі, яким узагалі не знайшлося місця. Чому так відбувається, і що чекає на тренд муралів? Про це в останньому матеріалі на сьогодні.

Невдачі – частина шляху до успіху. Пробуйте – і у вас вийде!

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