Російський сатирик Михайло Задорнов помер у віці 69 років

Російський письменник-сатирик Михайло Задорнов помер у віці 69 років, повідомляють російські інформагенції.

У жовтні 2016 року сам Задорнов повідомив, що у нього діагностували рак. Тоді ж він скасував кілька концертів, щоб пройти курс хіміотерапії, лікувався в Німеччині.

Задорнов народився в 1948 році в окупованій СРСР Латвії. За своє життя він опублікував більше десятка книжок, виступав у гумористичних програмах на радянському і російському телебаченні.

Він підтримував політику російської влади, в тому числі і щодо України. Окремі його висловлювання, зокрема, щодо збитого в небі над Донбасом у 2014 році пасажирського літака з 297 пасажирами на борту, критики вважали неприпустимими.