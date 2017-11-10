Трьох бойовиків заочно засудили до довічного ув'язнення за вбивство 16-річного хлопця – прокуратура

У Донецькій області Дзержинський міський суд заочно засудив до довічного позбавлення волі трьох бойовиків угруповання «ДНР» за звинуваченням у вбивстві 16-річного школяра з Краматорська Степана Чубенка у 2014 році, повідомив прокурор регіону Євген Бондаренко.

У вбивстві хлопця визнали винними членів «ДНР» Вадима Погодіна, Максима Сухомлинова і Юрія Москальова. Крім того, кожен із засуджених, відповідно до рішення суду, зобов’язаний сплатити матері вбитого по одному мільйону гривень.

«З початком проросійської агресії в Україні у 2014 році Степан Чубенко разом із друзями брав участь у мітингах на підтримку цілісності України, які проводилися в місті Краматорськ. Хлопці носили воду, продукти, засоби гігієни українським військовим, які прибули в місто. Під час обстрілу Степан Чубенко допомагав спускатися в сховище людям літнього віку та дітям, носив їм воду, коли місто опинилося відрізаним від водопостачання», – розповів Бондаренко, додавши, що Чубенко зірвав на міській площі прапор «ДНР».

Прокурор заявив, що 23 липня 2014 року школяр повертався додому з Києва через Донецьк. На вокзалі в окупованому обласному центрі його затримали бойовики одного з проросійських формувань. За версією слідства, Чубенка вивезли до одного зі селищ, «де його зі зв’язаними руками та ногами по-звірячому били, катували». У прокуратурі вважають, що бойовики безуспішно пропонували школяреві перейти на їхній бік.

Бондаренко додав, що Погодін, Сухомлинов і Москальов убили Чубенка 28 липня.

31 липня 2017 року заступник генпрокурора України Євген Єнін повідомив, що українська влада підготує позов стосовно Росії до Європейського суду з прав людини в справі щодо екстрадиції з анексованого Москвою Криму бойовика Погодіна. Єнін зазначав, що ГПУ не отримала від Росії офіційної відповіді щодо видачі Погодіна.

Того дня російська «Новая газета» повідомила, що Вадим Погодін був звільнений з-під арешту в анексованому Криму, де його раніше затримали за запитом Інтерполу. Таку ж інформацію поширили деякі сепаратистські ресурси. 30 липня минув його термін перебування під вартою. Погодіна підозрювали в тому, що він віддав наказ розстріляти Чубенка.