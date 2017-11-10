В Україні з 14 листопада почнеться похолодання – синоптик

В Україні з 14 листопада почнеться похолодання, воно почнеться із заходу і півночі країни, повідомляє синоптик Наталія Діденко.

«Температура найближчими днями поводитиме себе, як Апельмон з мухою. Стрибатиме непогано. Завтра, 11 листопада, потепліє до +4+11 градусів, на заході похолодає до +3+7 градусів, на півдні ще буде найтепліше, до +13», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За її даними, у неділю, 12 листопад,знову похолодає, а наступного дня – потепліє.

Діденко повідомляє, що у Києві на вихідних очікуються періодичні дощі, температура у суботу, 11 листопада, – до 10 градусів тепла, у неділю – до 5 градусів тепла.

В Українському гідрометцентрі прогнозують 11 листопада в Україні невеликі дощі, лише у східних областях та Приазов’ї – без істотних опадів.

За даними Укргідрометцентру, температура вдень 5-10 градусів тепла, на крайньому півдні до 13 градусів, а в Карпатах протягом дня очікується від 2 градусів морозу до 3 тепла і мокрий сніг.