Мін’юст планує запустити реєстр осіб, які уникають сплати аліментів – Петренко

Міністерство юстиції планує запустити публічний реєстр осіб, які уникають сплати аліментів в інтересах своїх дітей, заявляє міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, дані про таких батьків будуть оприлюднювати на офіційному сайті Мін’юсту.

«Міністерство юстиції пропонує вже найближчим часом запустити на сайті нашого відомства публічний реєстр злісних неплатників аліментів. Ми маємо зробити так, щоб всі взнали, хто економить на своїй дитині, хто не дає їй нормального виховання і нормального утримання. Це стане ще одним засобом впливу на недобросовісних батьків», – переконаний міністр.

За даними Петренка, нині на обліку виконавчої служби перебуває майже 600 тисяч проваджень про примусове стягнення аліментів.

У Кабміні повідомляють, що міністерство юстиції спільно з народними депутатами розробило зміни до законодавства, які передбачають посилення прав дітей.

Законопроект, серед іншого, передбачає заборону на виїзд за кордон для осіб, які більше 6 місяців не платять аліментів, позбавлення батьків, які ухиляються від спати аліментів, права не давати згоду на виїзд дитини за кордон, позбавлення прав керувати автомобілем, користуватися зброєю, полювати.