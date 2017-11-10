В Україні розкритикували «Німецьку хвилю» за глузування з агресії Росії

В Україні і правозахисники, і громадськість розкритикували німецьку громадську медіакорпорацію «Німецька хвиля» за нову програму її російської редакції «Заповідник». Це мультфільми, що теоретично мають бути сатирою на дії світових політиків – канцлера Німеччини Анґели Меркель, президентів Росії Володимира Путіна чи України Петра Порошенка тощо. Але принаймні український аспект цих роликів в Україні сприйняли як образу, а не сатиру – зокрема, коли темою кепкування стала агресія Росії проти України. Тим часом «Заповідник» продовжив публікацію своїх роликів – цього разу про Порошенка, який, плазуючи перед Путіним, просить газу в борг, бо «змерз, як цуцик».

На публікації російської служби «Німецької хвилі» відгукнулася член Харківської правозахисної групи і журналістка Галя Койнаш. Її обурив перший ролик про Петра Порошенка – в ньому президент України благає колегу зі США Дональда Трампа не про летальну, а про «ульотну» зброю.

Чому Німеччина, «Німецька хвиля» допомагають Росії заперечувати її вторгнення у Крим, військову агресію в Східній Україні?

Цей ролик розлютив багатьох українців, бо той гумор для країни, що зазнала з 2014 року таких значних втрат, має принаймні сумнівний вигляд. Багато хто вважає, що цей кліп програми «Заповідник» ставить під сумнів воєнне вторгнення Росії і у Криму, і на сході України, наголошують правозахисники, мовиться у публікації, що її вміщує англомовний сайт Харківської правозахисної групи.

Образ президента України у програмі російської служби «Німецької хвилі» вкрай негативний. Він, зокрема, говорить суржиком, щоб іще більше розсмішити цільову авдиторію, звертають увагу в Харківській правозахисній групі.

На Україну, говорить фігурка Порошенка, хапаючись за голову, напали «марсіяни з Росії – зелені чоловічки, вєжлівиє, блін, такіє», і хоче у Трампа «ульотноє оружіє купити, ліш би даром». Може, летальне? – «Та нехай лєтальноє, а то наше какоє-то недолєтальноє – не вбиває, тіки шо синяки оставляє». «Окей, май френд Пєтруша», – каже фігурка Трампа. Решта «сатири» – на такому самому рівні.

Як наголошує публікація Харківської правозахисної групи, для росіян, які подивляться цю програму, і такий «Порошенко», і його лементування про «вторгнення марсіян» мають комічний вигляд, а слова про «зелених ввічливих чоловічків» будуть приємною музикою для вух багатьох росіян. «Важко сприймати такого Порошенка чи його такі лементування серйозно. І що може бути кращим способом для того, щоб допомогти російським глядачам уникнути згадки про неприємну правду, – способом, який позбавляє ролик «Німецької хвилі» будь-якого гумору?» – запитує правозахисниця.

І нагадує: в Україну вторглися 2014 року не марсіяни, а російські солдати без прикметних знаків, які захопили Крим. Вторгнення Росії на схід України було ще більш приховане, і Росія досі заперечує своє воєнне залучення до нього, хоча це заперечення постійно спростовують військові аналітики, НАТО, ОБСЄ чи західні уряди.

При цьому Галя Койнаш додає, що це далеко не перший раз, коли матеріали «Німецької хвилі» на теми України викликали занепокоєння.

Критикує сатиричні мультфільми «Німецько хвилі» і експерт з інформаційної політики, співробітниця Празького дослідницького центру «Європейські цінності» Катерина Крук.

Дорога «Німецька хвиле», це була дуже невдала спроба. До України вторглися росіяни, а не марсіани. І взагалі, це неетично жартувати про війну, яка забрала понад 10 тисяч життів.

На проросійських сайтах сатиру «Німецької хвилі навпаки» поширюють і хвалять.

«Цей ролик виявився дуже доречним, з огляду на сьогоднішнє рішення комітетів з питань Збройних сил США обох палат Конгресу США – Палати представників і Сенату, які затвердили проект оборонного бюджету на 2018 фінансовий рік, в якому передбачається виділення Україні 350 мільйонів доларів на військову допомогу, в тому числі на летальнуе оборонне озброєння», – пише російськомовний латвійський канал TVnet.lt.

Тим часом російська служба німецького мовця продовжила свої публікації. В середу вона окремо вирізала і опублікувала інший епізод про «Порошенка», який вийшов як частина довшого сюжету кілька днів тому. У ньому «Порошенко», улесливо вигинаючись перед «Путіним», який стоїть біля газової труби, благальним голосом просить того дати в борг, бо «погано, дуже погано, плохо мнє, змерз я, як цуцик»…

Критику цієї творчості німецька медіакорпорація не коментувала.