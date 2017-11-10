Повідомлення про «мінування» аеропортів в 10 містах України не підтвердилися – поліція

Правоохоронці перевіряли повідомлення про начебто мінування аеропортів у десяти містах України, небезпечних предметів не виявили. Про це Радіо Свобода повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, до поліції надійшли повідомлення про мінування аеропортів в Одесі, Ужгород, Запоріжжі, Чернівцях, Вінниці, Івано-Франківську, Рівному, Харкові, Дніпрі й Херсоні.

«Виїжджала поліція, слідчо-оперативна група. Вибухотехніки, кінологи провели огляд території. Інформація не підтвердилася. Станом на зараз скрізь така перевірка завершена», – сказав Тракало.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років. У Києві часто повідомляють про мінування станцій метро, торгових центрів.

У липні у Службі безпеки України заявили про затримання чоловіка, який, повідомляв про мінування низки станцій київського метрополітену. За даними СБУ, затриманий «розповідав, що за вчинення цих злочинів йому заплатили з Росії».