СБУ: затримали чоловіка, який сьогодні повідомляв про «мінування» метро у Києві

Служба безпеки України заявляє про затримання чоловіка, який сьогодні повідомив про мінування київського метрополітену.

Як повідомляє прес-служба відомства, співробітники спецслужби оперативно встановили місце перебування чоловіка і затримали його в одному із сіл на Київщині.

«Телефонний терорист» розповідав, що за вчинення цих злочинів йому заплатили з Росії», – повідомляють у СБУ.

Тривають слідчі дії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

У СБУ наголошують, що, відповідно до цієї статті, хибне повідомлення про мінування будь-яких об’єктів власності карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Сьогодні надійшло повідомлення про мінуваннянизки станцій метрополітену «Оболонь», «Мінська», «Майдан Незалежності» та «Площа Льва Толстого». Ці повідомлення не підтвердилися.

Випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування у Києві почастішали впродовж останніх років.