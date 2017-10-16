Жебрівський: бойовики обстріляли містечко Залізне, поранена жінка

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що підтримувані Росією бойовики обстріляли містечко Залізне, поранено 48-річну жінку.

«Рашистські орки із мінометів обстріляли містечко Залізне й поранили 48-річну жінку. Як доповів мені Ярослав Руденко, голова військово-цивільної адміністрації Торецька, обстріл розпочався приблизно о 14-й годині. З мінометів проросійські терористи вели вогонь з окупованої ними території - з шахти Гагаріна. Обстріл тривав хвилин 40. У результаті численних «прильотів» осколкових пошкоджень зазнали 15 приватних помешкань», – написав він на своїй сторінці у Fаcebook.

За словами Жебрівського, постраждала жінка 1969 року народження, вона отримала поранення в шию і тулуб.

«Її вже прооперували у Торецькій міській лікарні, на даний час лікарі оцінюють її стан як стабільний», – додав він.

В угрупованні «ДНР» наразі це повідомлення не коментують.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.