Суд у Москві заочно арештував бізнесмена, що лобіював «акт Магнітського»

Тверський суд Москви призначив заочний арешт засновникові фонду Hermitage Capital Вільяму Браудеру за підозрою у створенні злочинної групи для організації тяжких економічних злочинів.

Браудер – колишній роботодавець юриста Сергія Магнітського, що розкрив схему великих розкрадань з російського бюджету і загинув у російському СІЗО 2009-го року. Після смерті юриста був ініціатором ухвалення у США «акту Магнітського», що запроваджує санкції щодо причетних до порушення прав людини.

Улітку 2018 року Вільям Браудер заявив, що боїться екстрадиції в Росію і вбивства у в’язниці за наказом президента Росії Володимира Путіна. Браудер сказав про це через Skype кореспондентові проекту «Настоящее время» через тиждень після того, як він заявив, що Путін шукає можливості дістатися до нього в обмін на надання американським прокурорам змоги допитати 12 російських розвідників.

Читайте більше тут: Фінансист Браудер заявляє, що Трамп міг домовитися з Путіним про його переслідування

Президент США Дональд Трамп відмовився від ідеї допиту росіян у справі про втручання Кремля в американські вибори в обмін на допит російськими слідчими громадян США у так званій справі Браудера. З такою пропозицією на переговорах у Гельсінкі 16 липня виступав президент Росії Володимир Путін.​