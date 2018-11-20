Проти можливого призначення росіянина керівником Інтерполу виступили в Україні, США та Британії

Міжнародна організація Інтерпол, що забезпечує координацію дій поліції 192 країн-членів, готується у середу, 21 листопада, голосувати на зборах у Дубаї за призначення нового керівника.

Росія постійно зловживає Інтерполом з метою зведення рахунків і залякування політичних опонентів, дисидентів та журналістів

​Процедура відбувається у результаті несподіваного арешту у вересні дотеперішнього президента організації Менґ Гонґвея через звинувачення у корупції у Китаї, звідки він походить і де був також чільним посадовцем у системі державної безпеки.

У час підготовки до обрання лунають стурбовані голоси у зв’язку з тим, що новим керівником Інтерполу може стати представник Росії, у той час як Москві закидають зловживання можливостями організації.

Часопис Times, посилаючись на британські джерела, повідомляє, що провідним претендентом вважають 56-річного Олександра Прокопчука, генерал-майора російського Міністерства внутрішніх справ, який вже є одним з віце-президентів організації.

Американські сенатори Джейн Шагін, Роджер Вікер, Кріс Кунс і Марко Рубіо оприлюднили 19 листопада листа, в якому виступили проти призначення представника Росії на ту посаду, заявивши, що «Росія постійно зловживає Інтерполом з метою зведення рахунків і залякування політичних опонентів, дисидентів та журналістів».

У листі стверджується, що «Олександр Прокопчук був особисто причетний до тієї стратегії залякувань».

Одним з інструментів, яким, згідно зі звинуваченнями, зловживає Росія, стали так звані «червоні повідомлення» Інтерполу, які зобов’язують затримувати й видавати осіб на вимогу органів окремих країн.

«Росія використовувала систему «червоних повідомлень», щоб переслідувати російських дисидентів, критичних американців та інших осібів, які виступали проти кремівської агресії по всьому світу», – вважають американські сенатори.

Український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 19 листопада, що «можливе президентство Росії в Інтерполі – абсурдне, суперечить духу та цілям організації».

Міністр також повідомив, що Україна розглядає можливість призупинення членства в Інтерполі, якщо президентом стане представник Росії.

Тим часом в Україні повідомили, що російський посадовець Олександр Прокопчук народився в Україні і є старшим братом українського дипломата Ігоря Прокопчука.

У червні група британських депутатів висловила стурбованість тим, що Росія зловживає членством в Інтерполі, і закликали британського міністра внутрішніх справ домагатися позбавлення Москви доступу до баз даних Інтерполу.

Серед найвідоміших прикладів застосування Росією інструментів Інтерполу стали багаторазові намагання затримати й депортувати в Росію народженого у США британського фінансиста Вільяма Браудера.

Браудер став рушійною силою, завдякий якій у США та низці інших країн ухвалені закони на честь Сергія Магнітського, загиблого в російській в’язниці правника, що розкрив корупцію на найвищому рівні у Росії.

«Закони Магнітського» передбачають санкції щодо порушників прав людини, під які вже потрапили чільні посадовці у Росії.