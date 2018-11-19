МВС: Україна може зупинити членство в Інтерполі, якщо президентом організації оберуть росіянина

Україна може зупинити членство в Інтерполі, якщо президентом організації оберуть представника Росії, генерал-майора поліції, віце-президента Інтерполу Олександра Прокопчука, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

«Можливе президентство Росії в Інтерполі – абсурдне, суперечить духу та цілям організації. Україна розгляне питання щодо призупинення членства в Інтерполі в разі обрання на посаду президента Інтерполу представника Росії», – підкреслив Арсен Аваков.

21 листопада на 87-ій сесії генасамблеї Інтерполу буде обраний новий президент організації.

Попередній голова Інтерполу Мен Хунвей перебуває в Китаї під слідством через можливі корупційні та «інші невизначені» злочини.

Про його зникнення стало відомо 25 вересня, коли він поїхав з французького міста Ліон, де розташована штаб-квартира Інтерполу, до Китаю.

7 жовтня головна антикорупційна структура Китаю, Державна контрольна комісія, заявила, що Мен «наразі перебуває під слідством за підозрою в порушенні закону». До Інтерполу надійшла заява про його відставку.

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