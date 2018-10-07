Китай заявив про розслідування щодо президента Інтерполу, від нього прийшла заява про відставку

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) заявила, що її президент, громадянин Китаю Мен Хунвей подав у відставку, яка набуває чинності негайно.

Інших подробиць у повідомленні немає.

Воно з’явилося через кілька годин по тому, як у Китаї головна антикорупційна структура, Державна контрольна комісія, у короткому повідомленні в один рядок заявила, що Мен «наразі перебуває під слідством за підозрою в порушенні закону».

Мен Хунвей, крім головування в Інтерполі, також був заступником міністра громадської безпеки Китаю. Він зник під час поїздки до Китаю і, за словами його дружини, вона не має від нього вісток, відколи він 25 вересня виїхав із Франції – там, у місті Ліоні, працює штаб-квартира Інтерполу.