ЗМІ: у Франції розслідують зникнення голови Інтерполу

Французькі правоохоронні органи почали розслідування у зв'язку зі зникненням президента Інтерполу Мена Хунвея, повідомляють французькі ЗМІ.

За повідомленнями, про зникнення повідомила дружина Мена Хунвея, яка живе в Ліоні. Вона заявила правоохоронцям, що не мала звісток від чоловіка від кінця вересня, коли він поїхав до Китаю.

Офіційно в Інтерполі цю інформацю поки що не коментували.

Мен Хунвей, заступник міністра громадської безпеки Китаю, став президентом Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) в листопаді 2016 року.