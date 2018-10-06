Інтерпол шукає свого президента й просить Китай надати інформацію про нього

Інтерпол заявляє, що попросив китайську владу надати інформацію про свого президента Мена Хунвея, який зник під час поїздки до Китаю.

У заяві від 6 жовтня базована у французькому Ліоні організація повідомила, що очікує отримати від китайської влади дані про стан здоров’я Хунвея. В Інтерполі додали, що відправили запити на інформацію про статус свого президента.

Дружина Хунвея заявляє, що нічого не чула про свого чоловіка з моменту, коли він покинув Ліон наприкінці вересня. Франція розпочала своє власне розслідування. Влада країни стверджує, що Хунвей сів на літак і прибув до Китаю, однак подальше місцеперебування посадовця невідоме.

Мен Хунвей став президентом Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) в листопаді 2016 року. Він також є заступником міністра громадської безпеки Китаю.