Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Жовтень 2018, Київ 22:18
Новини | Міжнародні

Інтерпол шукає свого президента й просить Китай надати інформацію про нього

Інтерпол очікує отримати від китайської влади дані про стан здоров’я президента організації Мена Хунвея

Дивитись коментарі

Інтерпол заявляє, що попросив китайську владу надати інформацію про свого президента Мена Хунвея, який зник під час поїздки до Китаю.

У заяві від 6 жовтня базована у французькому Ліоні організація повідомила, що очікує отримати від китайської влади дані про стан здоров’я Хунвея. В Інтерполі додали, що відправили запити на інформацію про статус свого президента.

Дружина Хунвея заявляє, що нічого не чула про свого чоловіка з моменту, коли він покинув Ліон наприкінці вересня. Франція розпочала своє власне розслідування. Влада країни стверджує, що Хунвей сів на літак і прибув до Китаю, однак подальше місцеперебування посадовця невідоме.

Мен Хунвей став президентом Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) в листопаді 2016 року. Він також є заступником міністра громадської безпеки Китаю.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG