«Божевілля» – реакція на можливе призначення росіянина президентом Інтерполу

Російський посадовець є провідним кандидатом на посаду президента Інтерполу, повідомляють видання The Times та FT з посиланням на інформацію від британських посадовців.

Незважаючи на занепокоєння, що Москва намагається використовувати Інтерпол для переслідування політичних опонентів, 56-річний Олександр Прокопчук, ветеран російського Міністерства внутрішніх справ, може виграти на виборах наступного тижня, зазначає The Times.

Вибори відбуваються після зникнення президента Інтерполу Мена Хунвея, який зник минулого місяця і, за інформацією китайської сторони, перебуває під слідством у Китаї за звинуваченнями в корупції.

Хунвей, буцімто, зник у рідному для нього Китаї, куди він поїхав із Франції з приватним візитом. Мен Хунвей раніше працював заступником міністра громадської безпеки Китаю та став президентом Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) в листопаді 2016 року.

Призначення пана Прокопчука стане вагомою перемогою Кремля після критики, що Росія зловживає системою «червоних повідомлень» Інтерполу. Зокрема, про це заявляв фінансист та правозахисник Білл Браудер.

Він порівняв можливу перемогу росіянина з встановленням Німеччиною контролю над Інтерполом в 30-ті роки 20-го століття.

«Це абсолютний шок, але не безпрецедентний. Нацистська Німеччина захопила Інтерпол в 1930-ті», – написав Браудер у Twitter.

Чеський аналітик Якуб Янда, в свою чергу, порівняв можливе призначення росіянина на посаду президента Інтерполу з призначенням китайця на посаду голови установи з кібербезпеки.

«Якщо ви такі дурні, віддайте посаду голові Ітерполу кремлівському посадовцю. Що до біса думає Захід? Як щодо того, щоб китайський урядовець очолив провідну міжнародну установу з кібербезпеки? Або хтось з Півічної Кореї відповідав за ядерну безпеку?» – написав Янда у Twitter.

Гарретт Граф, з Aspen Institute назвав ситуацію божевільною.

«Це божевілля. Китайський посадовець, який останнім очолював її, зник можливо, загинув, а Інтерпол відкидає це, мовляв: «давайте оберемо ще одну корумповану особу з авторитарного режиму в якості голови організації, заснованій на верховенстві права», – написав спостерігач у Twitter.