Україну в Інтерполі представлятимуть троє поліцейських – НПУ

Україну в Інтерполі відтепер представлятимуть троє поліцейських, повідомила прес-служба Національної поліції України.

У відомстві зазначили, що голова української поліції Сергій Князєв під час візиту до Європолу провів робочу зустріч із генеральним секретарем Інтерполу Юргеном.

«Учасники зустрічі досягнули домовленостей щодо представлення міжнародній організації кримінальної поліції «Інтерпол» двох офіцерів, які будуть постійними представниками України в Інтерполі. Їх представлення відбудеться вже в жовтні», – розповіли поліцейські.

Згідно з повідомленням, українські представники виконуватимуть свої обов’язки в штаб-квартирі Інтерполу у французькому Ліоні впродовж чотирьох років.

До цього Україну в Інтерполі представляв один правоохоронець.