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08 Жовтень 2018, Київ 11:52
Новини | Міжнародні

В Китаї колишнього голову Інтерполу підозрюють у корупції

Мен Хунвей також обіймає посаду віце-міністра громадської безпеки Китаю

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Китайські урядовці підтвердили, що колишній голова Інтерполу Мен Хунвей перебуває під слідством через можливі корупційні та «інші невизначені» злочини.

«Розслідування того, чи брав або давав Мен Хунвей хабарі і чи порушував закон в інший спосіб, дуже своєчасне, абсолютно коректне та цілком мудре», – мовиться в заяві Міністерства громадської безпеки, оприлюдненій 8 жовтня.

Про зникнення Мен Хунвея стало відомо 25 вересня, коли він поїхав з французького міста Ліон, де розташована штаб-квартира Інтерполу, до Китаю.

7 жовтня головна антикорупційна структура Китаю, Державна контрольна комісія, заявила, що Мен «наразі перебуває під слідством за підозрою в порушенні закону». До Інтерполу надійшла заява про його відставку.

Окрім головування в міжнародній організації, Мен Хунвей також обіймає посаду віце-міністра громадської безпеки Китаю.

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