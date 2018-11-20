МЗС: родинні зв’язки з російським генералом не впливають на роботу посла України в ОБСЄ

Міністерство закордонних справ України заявило, що родинні зв’язки з російським генералом Олександром Прокопчуком не вплинули на роботу постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука. Про це зовнішньополітичне відомство повідомило на запит «Української правди» 20 листопада, визнавши, що постійний представник України при ОБСЄ Ігор Прокопчук і кандидат на посаду керівника Інтерполу від Росії Олександр Прокопчук є родичами.

«Ця війна розкидала по обидві сторони лінії фронту друзів, близьких, родичів. Для багатьох це стало справжньою особистою трагедією. Але кожен сам робить свій вибір і за нього відповідає», – зазначили в МЗС.

У міністерстві стверджують, що за весь час після початку російської збройної агресії проти України «не мали місця жодні дії, які могли б скомпрометувати постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука. Так само, як і завдати шкоди національним інтересам України».

«Його щоденна самовіддана робота в ОБСЄ говорить сама за себе та заслужила на високу оцінку з боку наших друзів і партнерів», – зазначає прес-служба МЗС.

19 листопада про те, що український дипломат і російський генерал є близькими родичами, повідомило видання DT.UA.

21 листопада відбудуться вибори нового керівника Інтерполу.

Висуванець Росії Олександр Прокопчук з 2006 до 2011 року був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році генерал-майор став віце-президентом Інтерполу.

Проти обрання російського представника керівником Інтерполу виступили Українська Гельсінська спілка, Меджліс кримськотатарського народу, Конгрес українців Канади.

Україна може зупинити членство в Інтерполі, якщо президентом організації оберуть представника Росії, генерал-майора поліції, віце-президента Інтерполу Олександра Прокопчука, повідомила 19 листопада прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

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