Меджліс закликає не допустити обрання представника Росії керівником Інтерполу

Меджліс кримськотатарського народу закликає не допустити обрання главою Інтерполу представника Росії. Про це йдеться в заяві, опублікованій 20 листопада головою Меджлісу Рефатом Чубаровим.

«Обрання президентом Інтерполу представника Російської Федерації призведе до руйнування цілей і базових принципів даної організації, внаслідок чого в світі може виникнути ситуація, коли тоталітарні й авторитарні держави, отримавши контроль над всіма механізмами і базами даних Інтерполу, перетворять сам Інтерпол у ще один інструмент масового придушення прав і свобод людини», – ідеться в заяві.

Україна може зупинити членство в Інтерполі, якщо президентом організації оберуть представника Росії, генерал-майора поліції, віце-президента Інтерполу Олександра Прокопчука, повідомила 19 листопада прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

21 листопада на 87-ій сесії генасамблеї Інтерполу буде обраний новий президент організації.

Попередній голова Інтерполу Мен Хунвей перебуває в Китаї під слідством через можливі корупційні та «інші невизначені» злочини. Про його зникнення стало відомо 25 вересня, коли він поїхав з французького міста Ліон, де розташована штаб-квартира Інтерполу, до Китаю.

7 жовтня головна антикорупційна структура Китаю, Державна контрольна комісія, заявила, що Мен «наразі перебуває під слідством за підозрою в порушенні закону». До Інтерполу надійшла заява про його відставку.

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