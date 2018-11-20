Конгрес українців Канади закликає не допустити обрання представника Росії керівником Інтерполу

Конгрес українців Канади звернувся до міністра громадської безпеки Канади Ралфа Ґудейла з листом через можливе обрання представника Росії Олександра Прокопчука керівником Інтерполу.

«Як керівник російського підрозділу Інтерполу до 2016 року, пан Прокопчук брав пряму участь у випуску «червоних сповіщень», яких Росія переслідує з політичних мотивів, включно із багатьма громадянами України в окупованому Криму. Росія висунула політично мотивовані звинувачення проти українців, включно з кримськотатарськими лідерами Мустафою Джемілевим і Рефатом Чубаровим. Понад 70 українських політичних в’язнів зараз незаконно утримуються в російських тюрмах. Канада та міжнародна спільнота неодноразово закликала до їхнього негайного звільнення, але Росія продовжує ігнорувати ці заклики», – ідеться в заяві.

Конгрес українців Канади заявив, що очікує від канадського уряду опору потенційному обранню представника Росії керівником Інтерполу. Також українці сподіваються, що уряд Канади використає свій вплив на міжнародній арені, щоб не допустити обрання Олександра Прокопчука.

Заяву аналогічного змісту 20 листопада ухвалив Меджліс кримськотатарського народу.

Україна може зупинити членство в Інтерполі, якщо президентом організації оберуть представника Росії, генерал-майора поліції, віце-президента Інтерполу Олександра Прокопчука, повідомила 19 листопада прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

21 листопада на 87-ій сесії генасамблеї Інтерполу буде обраний новий президент організації.

Попередній голова Інтерполу Мен Хунвей перебуває в Китаї під слідством через можливі корупційні та «інші невизначені» злочини. Про його зникнення стало відомо 25 вересня, коли він поїхав з французького міста Ліон, де розташована штаб-квартира Інтерполу, до Китаю.

7 жовтня головна антикорупційна структура Китаю, Державна контрольна комісія, заявила, що Мен «наразі перебуває під слідством за підозрою в порушенні закону». До Інтерполу надійшла заява про його відставку.

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