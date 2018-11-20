Громадські організації виступили проти призначення представника Росії керівником Інтерполу

Громадські організації різних країн виступили проти призначення керівником Інтерполу представника Росії Олександра Прокопчука.

«Генеральний Секретаріат Інтерполу й інші органи будуть змушені лише виконувати прийняті під керівництвом Президента Організації стратегічні рішення. Стратегія роботи Організації буде формуватися і визначатися представником країни-агресора», – ідеться у опублікованій Гельсінською спілкою заяві.

Автори звернення нагадали, що Росія порушує міжнародне право, міжнародні угоди, окупувала Крим, веде війну в Україні, втручається в політику інших держав та винна у порушенні прав людини.

«На сьогоднішній день Росія та її союзники – Казахстан, Таджикистан, Туркменістан, Киргизстан, Азербайджан, а також Венесуела і Іран, є лідерами у використанні механізмів Інтерполу, в тому числі Red Notice і Diffusion requests, з метою політичних переслідувань, переслідувань за національними, релігійними, соціальними і гендерними мотивами. Так, незважаючи на активну роботу щодо запобігання подібних зловживань, можна відповідально заявити, що в базі даних Організації знаходиться кілька тисяч осіб, яких переслідують авторитарні режими, у тому числі Російська Федерація, в порушення ст. 3 Конституції Інтерполу. Це жителі окупованого Криму, інших регіонів України, уродженці Чечні та інших республік Північного Кавказу, правозахисні активісти, опозиційні політики і бізнесмени», – мовиться у заяві.

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Підписанти впевнені, що в тому разі, якщо представник Росії очолить Інтерпол, число політичних переслідувань з використанням механізмів організації тільки збільшиться.

«Крім того, що Інтерпол може перетворитися на організацію, яка займається переслідуванням інакодумців на замовлення диктаторських, авторитарних і тоталітарних режимів., існує пряма небезпека криміналізації самої організації і використання її механізмів міжнародними злочинними структурами», – ідеться у заяві.

21 листопада відбудуться вибори нового керівника Інтерполу.

Висуванець Росії Олександр Прокопчук з 2006 до 2011 року був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році генерал-майор став віце-президентом Інтерполу.

Проти обрання російського представника керівником Інтерполу виступили Українська Гельсінська спілка, Меджліс кримськотатарського народу, Конгрес українців Канади.

Україна може зупинити членство в Інтерполі, якщо президентом організації оберуть представника Росії, генерал-майора поліції, віце-президента Інтерполу Олександра Прокопчука, повідомила 19 листопада прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

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