Трамп відмовив Путіну в допиті американських чиновників

Президент США Дональд Трамп відмовився від ідеї допиту росіян у справі про втручання Кремля в американські вибори в обмін на допит російськими слідчими громадян США у так званій справі Браудера.

З такою пропозицією на переговорах в Гельсінкі виступав президент Росії Володимир Путін.

«Ми сподіваємося, президент Путін дозволить 12 росіянам приїхати до Сполучених Штатів, щоб довести свою невинність», – заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

У Держдепартаменті 18 липня цю ідею назвали «абсолютно абсурдними».

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Росія звинувачує Браудера в ухилянні від сплати податків та шахрайстві, Путін заявив у Гельсінкі, що британський фінансист вивів із Росії 1,5 мільярда доларів без сплати податків.

Вільям Браудер був одним з ініціаторів ухвалення в США «закону Магнітського», названого в пам’ять про померлого в російському СІЗО юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, який розкрив схему великих розкрадань з російського бюджету. Документ передбачає візові й економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини.