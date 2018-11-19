Нідерланди пропонують новий режим санкцій за порушення прав людини

Нідерланди пропонують новий режим санкцій ЄС проти тих, хто порушує права людини у світі.

20 листопада в Гаазі зустрінуться представники урядів усіх 28 країн-членів Європейського союзу, щоб обговорити нідерландську пропозицію, викладену у відповідному меморандумі.

Документ, який 19 листопада бачив кореспондент Радіо Свобода, вказує, що пропонований режим санкцій «суттєво відрізняється від наявних географічно обмежених санкційних режимів ЄС», метою яких є «зміна державної поведінки, тому вони політичні за своєю природою».

Пропоновані санкції «можуть запроваджуватися проти окремих порушників прав людини у світі, незалежно від політичного контексту і міжурядових процесів. Крім того, їх можуть запроваджувати проти осіб, які не є представниками держав (це стосується, наприклад, угруповань повстанців)».

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За документом, замороження рахунків і візові обмеження застосовуватимуть проти осіб, відповідальних за «серйозні порушення прав людини»: позасудові страти, насильницькі зникнення і катування.

Міністр закордонних справ Нідерландів заявив Радіо Свобода, що згоди ЄС щодо пропозицій представників його країни наразі немає, але додав, що «налаштований оптимістично».

За його словами, міністри закордонних справ країн ЄС можуть обговорити цю пропозицію на своєму наступному засіданні в Брюсселі 10 грудня.

19 листопада російська прокуратура висунула нові обвинувачення британсько-американському інвесторові і правозахиснику Вільяму Браудеру. Він назвав це оцінкою його роботи як голови кампанії з ухвалення глобального «акту Магнітського».

Вільям Браудер був одним з ініціаторів ухвалення, зокрема у США, «закону Магнітського», названого в пам’ять про померлого в російському СІЗО юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, який розкрив схему великих розкрадань з російського бюджету. Документ передбачає візові й економічні санкції щодо осіб, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини.

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