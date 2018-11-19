Критик Кремля Браудер прокоментував порушення проти нього нової справи в Росії

Британсько-американський інвестор і правозахисник Вільям Браудер вважає оцінкою його роботи як голови кампанії з ухвалення глобального «акту Магнітського» те, що російська Генпрокуратура порушила проти нього кримінальну справу.

«Напередодні рішення Інтерполу про те, чи російський високопосадовець може бути президентом Інтерполу, російська Генпрокуратура дає величезну прес-конференцію про мене і про те, як вони переслідуватимуть мене в будь-якій точці світу. Я справді зачепив нерв з «актом Магнітського», – написав Браудер у мережі Twitter.

Генпрокуратура Росії оголосила 19 листопада, що порушила кримінальну справу про створення злочинного співтовариства, фігурантом якої є засновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер, повідомляють російські інформагенції.

Генпрокуратура також підозрює, що юрист Сергій Магнітський був отруєний за вказівкою Браудера, оскільки був «одним із найближчих співучасників». Крім того, у російському відомстві вважають «дуже ймовірною» причетність засновника Hermitage Capital до смерті Валерія Курочкіна та Сергія Коробейникова. Усі троє, стверджує російська Генпрокуратура, були отруєні «диверсійними хімічними речовинами зі сполуками алюмінію».

Представник Генеральної прокуратури розповів про плани оголосити бізнесмена в міжнародний розшук у рамках Конвенції ООН проти транснаціональної злочинності.

Улітку 2018 року Вільям Браудер заявив, що боїться екстрадиції в Росію і вбивства у в’язниці за наказом президента Росії Володимира Путіна. Браудер сказав про це через Skype кореспондентові проекту «Настоящее время» через тиждень після того, як він заявив, що Путін шукає можливості дістатися до нього в обмін на надання американським прокурорам змоги допитати 12 російських розвідників.

Браудер був засуджений заочно в Росії за звинуваченнями у «фінансових злочинах», які, за його словами, політично мотивовані.

Президент США Дональд Трамп відмовився від ідеї допиту росіян у справі про втручання Кремля в американські вибори в обмін на допит російськими слідчими громадян США у так званій справі Браудера. З такою пропозицією на переговорах у Гельсінкі 16 липня виступав президент Росії Володимир Путін.

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Вільям Браудер був одним з ініціаторів ухвалення в США «закону Магнітського», названого в пам’ять про померлого в російському СІЗО юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, який розкрив схему великих розкрадань з російського бюджету. Документ передбачає візові й економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини.