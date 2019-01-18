Президент США скасував візити делегацій до Давоса й Афганістану через «шатдаун»

Президент США Дональд Трамп скасував низку візитів офіційних делегацій через зупинку роботи значної частини уряду за відсутності затвердженого фінансування.

Зокрема, ввечері 18 січня в Білому домі повідомили, що президент скасував поїздку делегації США на щорічні збори Всесвітнього економічного форуму наприкінці січня, які традиційно відбуваються у швейцарському Давосі.

Крім того, президент-республіканець раніше того ж дня відмовився надати військовий літак для поїздки делегації Конгресу до американських військ в Афганістані, яку мала очолити його політична суперниця, спікер Палати представників, демократ Ненсі Пелосі, таким чином зірвавши цей візит. За його словами, то була б «піар-акція», і цю «екскурсію» треба перенести на час, коли зупинка роботи уряду закінчиться.

Цей стан часткової зупинки уряду через відсутність затвердженого фінансування наразі найдовший в історії США: він триває вже 27-й день, із 22 грудня 2018 року. Конгрес відмовляється пристати на вимогу Трампа і надати кошти на бажане для нього будівництво стіни на кордоні з Мексикою в сумі понад 5 мільярдів доларів. Трамп, зі свого боку, відмовляється підписувати будь-який бюджетний документ, що не передбачатиме цих коштів.