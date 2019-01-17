Експерти: 2019-й буде роком інерції у відносинах України та США

Експерти сходяться у прогнозах: у цей виборчий рік – поки не пройдуть президентські й парламентські перегони в Україні – не варто очікувати нових значущих кроків у двосторонніх відносинах.

Стратегічне партнерство Україна – США

Минулий 2018 рік був багатим на події у відносинах України та США. Серед найбільш знакових – таких, як надання Україні летальної зброї та визнання Конгресом Голодомору – експерти називають також відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства.

Комісія, що не діяла майже два роки після приходу президента США Дональда Трампа, була нарешті реанімована восени 2018-го. Відбулася зустріч голови українського МЗС Павла Клімкіна й держсекретаря США Майка Помпео.

Чи продовжиться робота цієї важливої комісії у 2019 році? Українські експерти сподіваються і водночас висловлюють сумнів.

«Засідання на рівні міністрів закордонних справ відбулося. Коли буде наступне засідання, хто братиме в ньому участь, хто взагалі представлятиме Україну? Сьогодні це питання залишається відкритим. І це приклад того, що електоральні роки негативно позначаються на українсько-американських відносинах», – сказав «Голосу Америки» політолог Євген Магда.

Військова допомога

250 мільйонів доларів на потреби української оборони у 2019 році. Таку суму військової допомоги Україні передбачає закон про оборонний бюджет США.

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«Як це буде втілено в життя, побачимо протягом року, – каже Євген Магда. – Хочеться вірити, що нинішній «шатдаун» та протистояння між Ненсі Пелосі і Дональдом Трампом не завадять біпартійній підтримці України у Сполучених Штатах».

Для України військова допомога Сполучених Штатів залишається надважливою, наголошує політолог Сергій Таран. За його словами «це дає Україні не лише зброю як таку, але й серйозні політичні дивіденди. В такий спосіб США показують, що Україна не сама у тій війні, яку веде проти неї Росія».

А військовий експерт Валентин Бадрак чекає у новому році на появу спільних українсько-американських проектів з виробництва військової техніки.

«Американські технології для різноманітних систем українських озброєнь – це те, що Україну цікавить найбільше», – сказав Бадрак «Голосу Америки».

Після отримання «жавелінів» наступним кроком має стати поява в Україні американських систем ПРО, каже експерт: «Ми прагнемо продовження – такого, як Польща. Прикрити свої території, своє повітря з допомогою потужних американських озброєнь – систем протиповітряної оборони Patriot. Такі системи для нас дуже важливі».

«Фактор Трампа»

2019 рік буде надзвичайно складним для України з точки зору геополітичних викликів, прогнозують аналітики. Одним із таких викликів, кажуть вони, залишається «фактор Дональда Трампа».

«Так, ми отримали протитанкові ракетні комплекси Javelin. Так, Вашингтон тисне на Німеччину стосовно «Північного потоку-2». Так, за президентства Трампа американці наростили військову присутність у Європі. І, попри це, Дональд Трамп залишається негативним фактором для України, створюючи для неї більше ризиків, ніж можливостей», – каже політичний експерт Микола Бєлєсков.

Як додає Сергій Таран: «Після заяви Трампа про виведення військ із Сирії ми часто чуємо звинувачення на його адресу з боку західних партнерів у непрогнозованості американської зовнішньої політики. Дуже важливо, щоб у цю непрогнозованість не потрапила і Україна. Чи збережеться стала лінія щодо України з боку США – буде вирішуватися саме зараз, саме цього року».

Фактор виборів

«У них – фактор Трампа, у нас – фактор президентських і парламентських виборів», – говорить про ризики 2019 року Євген Магда.

«Цього року в двосторонніх відносинах буде інерція з тієї простої причини, що Україна має пройти спочатку президентські, а тоді парламентські вибори. І об’єктивно американці чекатимуть, як ці вибори завершаться. Тож поки буде обраний новий президент, новий парламент, сформується уряд, на нас чекає інерція – в економічній сфері, у військовій сфері... А далі йдуть вибори президента вже у США. І виходить, що й наступний рік теж може бути інертним. Тобто насправді на щось якісно нове у нашій двосторонній співпраці можна розраховувати лише у 2021 році. Хоч планів співробітництва і в економіці, і особливо у військовій сфері дуже багато», – сказав «Голосу Америки» Микола Бєлєсков.

Підбиваючи підсумки, експерти зазначають: як у минулому році, так і в новому, все зрештою залежатиме від самих українців. Євген Магда нагадує: рішення надати Україні «джавеліни» відбулося після того, як Захід пересвідчився у спроможності українців дати відсіч агресорові на сході.