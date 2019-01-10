Держсекретар США висловив підтримку Україні щодо автокефалії ПЦУ

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео висловив підтримку Україні з нагоди створення помісної церкви. Про це йдеться у прес-релізі Державного департаменту від 10 січня.

Він зазначив, що США підтримують релігійну свободу, в тому числі право членів релігійних груп практикувати свою релігію без зовнішнього втручання.

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«Ми вітаємо заяви митрополита Епіфанія про те, що Православна церква України є відкритою для всіх православних та заохочуємо уряд і церковних ієрархів поширювати ідею терпимості та поваги до свободи членів усіх релігійних об’єднань сповідувати релігію так, як вони вважають за потрібне», – йдеться в заяві Помпео.

У жовтні 2018 року посол США з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек висловлював думку, що Україна має право на власну незалежну церкву.

15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій, – Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом (від останньої на собор прийшли представники лише двох єпархій), – створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

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