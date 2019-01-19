Трамп запропонував демократам піти на компроміс, щоб припинити «шатдаун»

Президент США Дональд Трамп в своєму суботньому телезверненні запропонував демократам компромісне рішення імміграційних питань для можливого виходу з «шатдауну».

Як зазначає телеканал CNN Трамп не має наміру відмовлятися від ідеї стіни на кордоні з Мексикою, однак готовий піти на певні поступки в іміграційній політиці, зокрема, в питанні захисту учасників програми «Відтермінування заходів для прибування дітей» (DACA). Програму Трамп скасував у вересні 2017 року.

Президент США у своїй промові підкреслив, що іміграційна система не працює вже десятиліття, а будівництво стіни або сталевого бар’єру на кордоні дозволить значно знизити рівень злочинності і кількість фактів нелегального перетину кордону.

Раніше в суботу спікер Палати представників, один з лідерів Демократичної партії Ненсі Пелосі негативно поставилася до пропозиції Трампа, назвавши його ініціативу «неприйнятною», повідомляє агентство Reuters. Пелосі вважає, що президентський план «не принесе людям впевненості» в завтрашньому дні. Спікер вважає, що ініціатива Трампа не отримає схвалення в обох палатах Конгресу.

Cтан часткової зупинки уряду через відсутність затвердженого фінансування наразі найдовший в історії США: із 22 грудня 2018 року. Конгрес відмовляється пристати на вимогу Трампа і надати кошти на бажане для нього будівництво стіни на кордоні з Мексикою в сумі понад 5 мільярдів доларів. Трамп, зі свого боку, відмовляється підписувати будь-який бюджетний документ, що не передбачатиме цих коштів.